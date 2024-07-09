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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "بلاش خروج"... الأرصاد تكشف حالة الطقس في مصر خلال الساعات المقبلة..تصل لـ48 في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - "بلاش خروج"... الأرصاد تكشف حالة الطقس في مصر خلال الساعات المقبلة..تصل لـ48، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 9 يوليو، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الثلاثاء، ارتفاعا فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2: 3 درجة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلًا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.
ومتوقع اليوم أن يشهد استمرار ارتفاع فى نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجة.
حذرت هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة كبداية لموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء.
متوسط نسبة الرطوبة خلال الـ 6 أيام
|متوسط نسبة الرطوبة خلال الـ 6 أيام
|المنطقة
|العظمى (%) ليلا
|الصغرى (%) نهارا
|القاهرة والوجه البحري
|85-80
|40-35
|السواحل الشمالية
|90-85
|55-50
|شمال الصعيد
|65-60
|30-25
|جنوب الصعيد
|40-35
|15-10
حالة الطقس في الأيام المقبلة
وتوقعت هيئة الأرصاد أن يسود خلال الأيام المقبلة طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الانحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلًا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.
وأكدت «الأرصاد» على وجود رياح معتدلة تنشط أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.
حالة الطقس اليوم الثلاثاء 9 يوليو 2024
وعن حالة الطقس غدا الثلاثاء، فنوهت بوجود شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.
درجات الحرارة الثلاثاء 9 يوليو 2024
|الطقس في مصر غدا الثلاثاء 9 يوليو 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|38
|40
|السواحل الشمالية
|32
|35
|جنوب سيناء
|38
|41
|شمال الصعيد
|39
|41
|جنوب الصعيد
|42
|43
درجات الحرارة يوم الأربعاء 10 يوليو 2024
|الطقس في مصر يوم الأربعاء 10 يوليو 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|39
|41
|السواحل الشمالية
|33
|36
|جنوب سيناء
|39
|42
|شمال الصعيد
|40
|42
|جنوب الصعيد
|43
|44
درجات الحرارة يوم الخميس 11 يوليو 2024
|الطقس في مصر يوم الخميس 11 يوليو 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|40
|42
|السواحل الشمالية
|35
|38
|جنوب سيناء
|42
|44
|شمال الصعيد
|42
|43
|جنوب الصعيد
|45
|45
درجات الحرارة يوم الجمعة 12 يوليو 2024
|الطقس في مصر يوم الجمعة 12 يوليو 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|39
|41
|السواحل الشمالية
|33
|36
|جنوب سيناء
|43
|45
|شمال الصعيد
|42
|44
|جنوب الصعيد
|45
|45
درجات الحرارة يوم السبت 13 يوليو 2024
|الطقس في مصر يوم السبت 13 يوليو 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|38
|40
|السواحل الشمالية
|42
|35
|جنوب سيناء
|43
|45
|شمال الصعيد
|41
|43
|جنوب الصعيد
|45
|46
درجات الحرارة يوم الأحد 14 يوليو 2024
|الطقس في مصر يوم الأحد 14 يوليو 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|37
|39
|السواحل الشمالية
|31
|34
|جنوب سيناء
|41
|43
|شمال الصعيد
|39
|41
|جنوب الصعيد
|44
|45