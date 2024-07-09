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أحمد جودة - القاهرة - "بلاش خروج"... الأرصاد تكشف حالة الطقس في مصر خلال الساعات المقبلة..تصل لـ48، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 9 يوليو، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الثلاثاء، ارتفاعا فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2: 3 درجة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلًا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

ومتوقع اليوم أن يشهد استمرار ارتفاع فى نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجة.

موجة حارة تضرب البلاد الثلاثاء..حالة الطقس

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة كبداية لموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء.

متوسط نسبة الرطوبة خلال الـ 6 أيام

متوسط نسبة الرطوبة خلال الـ 6 أيام المنطقة العظمى (%) ليلا الصغرى (%) نهارا القاهرة والوجه البحري 85-80 40-35 السواحل الشمالية 90-85 55-50 شمال الصعيد 65-60 30-25 جنوب الصعيد 40-35 15-10

حالة الطقس في الأيام المقبلة

وتوقعت هيئة الأرصاد أن يسود خلال الأيام المقبلة طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الانحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلًا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

وأكدت «الأرصاد» على وجود رياح معتدلة تنشط أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 9 يوليو 2024

وعن حالة الطقس غدا الثلاثاء، فنوهت بوجود شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

درجات الحرارة الثلاثاء 9 يوليو 2024

الطقس في مصر غدا الثلاثاء 9 يوليو 2024 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 38 40 السواحل الشمالية 32 35 جنوب سيناء 38 41 شمال الصعيد 39 41 جنوب الصعيد 42 43

درجات الحرارة يوم الأربعاء 10 يوليو 2024

الطقس في مصر يوم الأربعاء 10 يوليو 2024 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 39 41 السواحل الشمالية 33 36 جنوب سيناء 39 42 شمال الصعيد 40 42 جنوب الصعيد 43 44

درجات الحرارة يوم الخميس 11 يوليو 2024

الطقس في مصر يوم الخميس 11 يوليو 2024 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 40 42 السواحل الشمالية 35 38 جنوب سيناء 42 44 شمال الصعيد 42 43 جنوب الصعيد 45 45

درجات الحرارة يوم الجمعة 12 يوليو 2024

الطقس في مصر يوم الجمعة 12 يوليو 2024 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 39 41 السواحل الشمالية 33 36 جنوب سيناء 43 45 شمال الصعيد 42 44 جنوب الصعيد 45 45

درجات الحرارة يوم السبت 13 يوليو 2024

الطقس في مصر يوم السبت 13 يوليو 2024 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 38 40 السواحل الشمالية 42 35 جنوب سيناء 43 45 شمال الصعيد 41 43 جنوب الصعيد 45 46

درجات الحرارة يوم الأحد 14 يوليو 2024