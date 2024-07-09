ظاهرتان تؤثران بشدة على طقس الثلاثاء.. اعرف التفاصيل

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جدة - نرمين السيد - ارتفاع درجات الحرارة
وقالت الأرصاد، إنه من المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وجنوب سيناء، وجنوب البلاد.
ويسود طقس حار رطب على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء، سكون معتدل الحرارة رطبًا على السواحل الشمالية.
وتتمثل أهم الظواهر المؤثرة اليوم في تكوُّن شبورة مائية خفيفة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.
وتنشط رياح معتدلة تنشط على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.
حالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر واتجاه الرياح شمالية غربية، بينما حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.
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