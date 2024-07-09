حكم الانشغال في وقت العمل الرسمي بأعمال خاصة

جدة - نرمين السيد - التحدث فى الهاتف

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن الموظف مُؤتمنٌ على العمل الذي كُلِّف به، ولا يجوز له تركه والانشغال عنه بأعمال خاصة، إلَّا ما كان متَّفقًا عليه عند التعاقد، أو جَرى به العُرْف.





وأوضحت، أنه إذا صَرَف العامل وقت عمله في غير ما تعاقد عليه كان مُخِلًّا بعَقْده، مستوجبًا للذَمِّ شرعًا، وللعقوبة قانونًا.

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