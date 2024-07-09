جدة - نرمين السيد - ارتفاع درجات الحرارة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن هناك موجة شديدة الحرارة، اعتبارا من اليوم الثلاثاء، تسود جميع محافظات الجمهورية.





وقالت الأرصاد على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء كبداية لموجة شديدة الحرارة. العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى 38 درجة مئوية". ولفتت الأرصاد إلى أن الرياح ستكون معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية. وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تتكون الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية، والسريعة، والقريبة من المسطحات المائية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجة شديدة الحرارة تبدأ من اليوم.. الأرصاد تعلن التفاصيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.