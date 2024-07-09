برلماني: على الحكومة الجديدة إيجاد حلول جذرية لملفات شائكة أبرزها الكهرباء 

قال النائب أحمد فرغلي عضو مجلس النواب إن بيان الحكومة الذي قدمه الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن برنامج الحكومة الجديدة، نمطي ولم يعترف بالأخطاء السابقة، لافتا الى انه لم يشعر المواطن المصري بارتياحية.







ونوه خلال لقاءه عبر برنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية سي بي سي، أن نسبة التضخم ارتفعت بشكل كبير، اضافة الى فقد العملة المحلية اكثر من قيمتها بنسبة 80%.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أنه كان يجب الحديث عن البرامج الحمائية، كالمعاشات التي يجب ان توفر حياة كريمة للمواطنين.

وأوضح أنه لا يوجد اختلاف بين بيان الحكومة أمام برلمان 2018 والبرلمان الحالي، لافتا الى انه معترض على تكليف مصطفى مدبولي رئيسا للحكومة الجديدة.

وأوضح أنه على الحكومة الجديدة إيجاد حلول جذرية لعدد من الملفات الشائكة على رأسها ملفي الكهرباء والاسعار واختفاء أدوية الأمراض المزمنة.