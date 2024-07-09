كلمات مؤثرة.. لبنى عسل تنعي وفاة والدة محمد مصطفى شردي (فيديو)

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جدة - نرمين السيد - الإعلامي محمد مصطفى شردي
وقالت لبنى عسل، خلال تقديمها حلقة جديدة من برنامج "الحياة اليوم"، والذي يذاع على قناة الحياة الفضائية: "عندما تتحدث دائمًا عن وفاة الأب أو الأم يكون خبرًا حزينًا وثقيلًا، لأنهما هما السند والظهر، ووجودهما يُحدث فارقًا في حياة الإنسان".
وأضافت: "زميلي وصديقي وأخي، الإعلامي الكبير الدكتور محمد مصطفى شردي، خلال الفترة الماضية كلها، كنا أسرة واحدة في البرنامج منذ سنوات، فأي شيء يحدث في بيت أي منا نعرفه، ونسأل دائمًا على بعض، فالأم القيمة الكبيرة التي تعد مصدر الأمان والحنان ودعوتها الحلوة التي تجعل الشخص يمشي ببركتها، وبعد الأم والأب لا يوجد شيء".
وتابعت لبنى عسل: "والدة زميلي العزيز محمد مصطفى شردي كانت في الفترة الماضية مريضة للغاية، وتعبت وعانت كثيرًا، وكان شردي الابن الوفي، الذي كانت والدته معه ليس فقط في قلبه، ولكن في بيته ويومه".
وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد نعت ببالغ الحزن والأسى، ثريا إبراهيم القصيفي ،والدة الإعلامي محمد مصطفى شردي.
وتقدمت المتحدة للخدمات الإعلامية والعاملين في قنواتها الإعلامية وإصداراتها وشركاتها، بخالص العزاء للإعلامي محمد مصطفى شردي، داعين المولى - عز وجل - أن يتغمد الفقيدة برحمته وغفرانه ويرزقها الفردوس الأعلى، ويلهم أسرتها ومحبيها الصبر والسلوان.
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