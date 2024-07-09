إمبابي: الانقسامات في السودان فتحت الباب أم التدخلات الخارجية

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جدة - نرمين السيد - المتخصص في الشأن الإفريقي، أحمد إمبابي
وخلال حديثه مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، أوضح أن السودان عاش حالة من الصراع المستمر منذ الثمانينيات، وتفاقمت هذه النزاعات مع ظهور الحرب الداخلية في دارفور في بداية الألفية الجديدة.
وأشار إمبابي إلى أن الانقسامات الداخلية، والتعددية في السودان فتحت المجال أمام التدخلات الدولية والخارجية، مما ساهم في تفاقم الأزمات في البلاد.
وأوضح أن كثرة المبادرات الدولية المتعلقة بالسودان تمنح فرصًا للتدخلات الخارجية، وهو ما يعد السبب الرئيسي وراء الأزمة السودانية الحالية.
وأضاف أن حالة الانقسام داخل السودان وفرت فرصًا كبيرة للتدخلات الخارجية، مشيرًا إلى وجود عاملين رئيسيين يساهمان في الأزمة السودانية: الأجندات الخارجية وتأثير القوى الدولية، بالإضافة إلى قضية التمويل التي تسبب مشكلتين أساسيتين في البلاد.
وتابع الخبير بالقول إن إحدى المشكلات الرئيسية في السودان هي غياب الاندماج الوطني، وهو أمر واضح في البلاد.
وأكد أن الأدبيات المتعلقة بالسودان تصفه غالبًا بأنه مرآة لأفريقيا بسبب التعدد الكبير للجماعات القبلية.
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