الأزهر: يستحب تعويد الأطفال على الذهاب للمسجد وصلاة الجماعة فيه

جدة - نرمين السيد - صلاة الأطفال - صورة أرشيفية

أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أنه يستحب تعويد الأطفال على الذهاب إلى المسجد وشهود صلاة الجماعة فيه، مع تعليمهم آداب الحضور إليه، وعدم التشويش على المصلين.





وأوضح، أنه يعد ترفّق رواد المسجد بهم عمل صالح وتعليم نافع، وأحد أسباب حبهم له، وارتباطهم به، ومحافظتهم على فريضة الصلاة فيه.

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