بداية لتغيير فعال.. لبنى عسل تعلق على حضور الحكومة الجديدة في البرلمان

أكدت الإعلامية لبنى عسل أهمية حضور الحكومة الجديدة في مجلس النواب بكمل تشكيلها؛ لنيل الثقة، الأمر الذي أثار استجابة واسعة من الجمهور.





وفي برنامجها "الحياة اليوم" على قناة "الحياة" الفضائية التابعة لـ الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، شددت على أن هذه المرحلة تمثل تحديات ملحَّة تتطلب تنسيقًا فعّالًا مع مجلس النواب، والحوار الوطني، مع التأكيد على ضرورة فهم السياق السياسي، والاقتصادي لكيفية التعامل مع هذه التحديات، وتحقيق أهداف الحكومة.

وأضافت أن المواطنين يأملون أن يكون حضور الحكومة في البرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة بمثابة بداية لتحقيق تغيير فعّال، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها مصر، مشددة على أن رئيس الوزراء وحكومته يجب أن يعملوا بشكل مبتكر لتعزيز الأمن القومي، وتحقيق التنمية المستدامة.

وفي البيان الختامي للحكومة، أكدت لبنى عسل على أهمية بناء الإنسان وتعزيز قدراته كأساس أساسي في خطط الحكومة الجديدة، معبرة عن تفاؤلها بالتزام الحكومة بتحقيق التغيير والتطور في مصر.