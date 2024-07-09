ارتفاع الحرارة وشبورة ورياح .. اعرف تفاصيل طقس الثلاثاء

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جدة - نرمين السيد - ارتفاع درجات الحرارة
وكشفت الأرصاد عن أنه يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.
وتتكون شبورة مائية خفيفة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومن القناة ووسط سيناء.
وتنشط رياح معتدلة تنشط على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.
حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر واتجاه الرياح شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر اللأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم
العظمى الصغرى
القاهرة 38 27
العاصمة الإدارية 38 26
6 أكتوبر 37 26
بنها 37 26
دمنهور 35 25
وادي النطرون 37 26
كفر الشيخ 36 24
المنصورة 38 26
الزقازيق 38 27
شبين الكوم 37 26
طنطا 37 26
دمياط 33 25
بورسعيد 34 25
الإسماعيلية 39 26
السويس 39 26
العريش 34 24
رفح 33 23
رأس سدر 37 25
نخل 37 19
كاترين 34 16
الطور 35 25
طابا 36 25
شرم الشيخ 38 28
الإسكندرية 33 24
العلمين 32 23
مطروح 31 22
السلوم 33 23
سيوة 37 23
رأس غارب 38 28
الغردقة 38 28
سفاجا 38 27
مرسى علم 37 29
شلاتين 38 28
حلايب 35 29
أبو رماد 37 28
رأس حدربة 35 28
الفيوم 38 26
بني سويف 39 25
المنيا 39 25
أسيوط 40 27
سوهاج 41 27
قنا 41 28
الأقصر 42 28
أسوان 42 28
الوادي الجديد 41 26
أبوسمبل 41 27
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