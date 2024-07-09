وزير العمل: نستهدف التوسع في حصر و تسجيل العمالة غير المنتظمة لرعايتهم

وقال أحمد عزاز مدير مديرية العمل القاهرة إن توجيهات الوزير جبران كانت خلال أول زيارة له إلى مبنى المديرية أمس الأول الأحد، بتنظيم حملات حصر ومتابعة لهذه الفئة في كل المحافظات، وهو ما قامت به مديرية القاهرة خلال اليومين الماضيين "الأحد والإثنين"، وستواصل المديرية الحصر والتسجيل في كل المواقع خلال الفترة المقبلة.
ووجه الوزير جبران، فى نفس السياق، مديريات العمل بكل المحافظات بالاستمرار في حصر وتسجيل تلك العمالة على أرض الواقع، ومن داخل مواقع عمل تلك الفئة، بهدف دعم خطة الإستمرار في إعداد قاعدة بيانات متكاملة عنهم، وشمُولهم تحت مظلة تأمينية واجتماعية وصحية مُتكاملة، مع تقديم خدمات اصدار المُخالصات الكترونياً للمقاولين والشركات، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بَتحسين ودقة الخدمات المُقدمة للمواطنين بصفة عامة، وفئات العمالة غير المنتظمة بصفة خاصة، إذ يحظى هذا الملف باهتمام وتوجيهات مباشرة من الرئيس، بحسب تصريحات الوزير جبران.
ويُشار هنا إلى أن وزارة العمل تتعامل مع ملف العمالة غير المنتظمة من خلال إدارات مختصة ،ووحدة تنفيذية، بمتابعة "حسابات العمالة غير المنتظمة" في جميع المحافظات، طبقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003،وتسعى خلال هذه الفترة نحو التوسع في قاعدة البيانات، وتقديم الخدمات، لهذه الفئة بشكل أوسع، وبكل مجالاتها وتخصصاتها، تنفيذا لتكليفات الرئيس.
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