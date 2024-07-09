حظك اليوم.. توقعات الابراج الاربعاء 10-7-2024

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 9 يوليو 2024 08:26 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الاربعاء 10-7-2024

مهنياً: يوم جيد جدا مع انتقال القمر الى الاسد اعتبارا من منتصف النهار يجعل الحظوظ تبرم حتى تقدم لك اجمل الفرص والظروف الفلكية الجو كله يتغيير لصالحك حتى تكون مرتاح حظوظ اكثر من العادة تاثيرات داعمة وواعدة بالافضل تجعلك تقوي نفسك ماديا

عاطفياً: لا تدع لبعض الحاقدين مجالاً لإفساد علاقتك بالحبيب، وحدها الصراحة تبقي العلاقة أقوى من كل شيء.

صحياً: تنتقل من مرحلة التأجيل إلى التنفيذ الفوري على الصعيد الرياضي بعدما وصلت الأمور إلى حدها.

حظك اليوم برج الثور الاربعاء 10-7-2024

مهنياً: تخف الحظوظ مع انتقال القمر الى مواجهة برجك من الاسد ما يسبب لك التعب والمسؤوليات لذلك خفف من مزاجيتك وحاول ان تضبط نفسك اكثر عن الخلافات والجدالات وكن حريصا على حقوقك ودقق في كل التفاصيل وابتعد عن المغامرات الضاغطة والمتعبة، ولا تسمح لأحد أن يخدعك أو يغرّ بك فتتصرف بأسلوب سلبي يؤذي مصلحة العلاقة.

عاطفياً: بعض الأمور تربكك اليوم وتؤثر في مستقبلك وقد تدفعك إلى اتخاذ قرار متهور قد تندم عليه مدى الحياة.

صحياً: الاسترخاء في أحضان الطبيعة أو على ضفاف أحد الأنهر يريح أعصابك.

حظك اليوم برج الجوزاء الاربعاء 10-7-2024

مهنياً: يوم واعد قبل الظهر وبعده يبشّر بالنجاح على غير صعيد، يحمل تطورات مهمة قانونيا اهتمامات في امور مصرفية او دوائر حكومية يوم جيد يحمل معه استحقاقات مهنية وصحية حسب اختصاصك او عمرك لكن عليك ان تعرف كيف تتصرف كي تستفيد من التاثيرات الايجابية وتكسب الزملاء إلى جانبك في نقطة مهمة تطرحها على أرباب العمل.

عاطفياً: عليك بذل كل ما في وسعك للوقوف الى جانب الحبيب، تحلو اللقاءات والجلسات الرومانسية بينكما بعد غسل القلوب ومناقشة كل الأمور العالقة

صحياً: يترافق الوضع المهني مع بعض الضغوط العائلية، وقد يكون ذلك بسبب تراجع في العلاقات أو بسبب وعكة صحية

حظك اليوم برج السرطان الاربعاء 10-7-2024

مهنياً: تتوضح أمامك الطريق التي يجب أن تسلكهافي هذا اليوم الواعد بالكثير من الحظوظ مع انتقال القمر الى الاسد اعتبارا من منتصف النهار الى البيت الثاني بيت المال والمكاسب والارباح بيت والاهتمامات الذي يشير الى فترة اكثر من رائعة ومثمرة الربح وعن طريق البيع والشراء او الاستثمارات يوم مهم مليىء بالاشراق والنجاح وبلوغ الاهداف ما يجعلك تنطلق في بدايات جديدة.

عاطفياً: تتخذ ابتداءً من اليوم قرارات مهمة، كأن تنسحب من علاقة ناشئة أو تغيّر اتجاهك أو ترتبط بعلاقة جديدة..

صحياً: تشعر بأن نظرك ضعيف على المسافات البعيدة ويسبب لك صداعاً.

حظك اليوم برج الاسد الاربعاء 10-7-2024

مهنياً: ترتاح اعتبارا من منتصف النهار مع وصول القمر الى برجك يوم معطاء يجب ان تعرف كيف تستفيد منه القمر يساعدك الشمس تدعمك حتى تتخطى اية مشاكل حظك يصبح اقوى امورك تمشي بشكل افضل لا خوف عليك وتفرح بالفرص الجميلة جدا وبالمحبة والتودد

عاطفياً: تجد حلولاً مشتركه ترضيك وترضي الحبيب وتنتقلان معها إلى بداية صحفة جديدة من العلاقة.

صحياً: لا تتوتر بل حاول أن تمضي فترة من الراحة تبعدك عن التشنجات..

حظك اليوم برج العذراء الاربعاء 10-7-2024

مهنياً: تختلف التاثيرات الفلكية مع انتقال القمر الى الاسد لذلك عليك ان تنتبه لعلاقاتك استقرار عملك كل ارتباط او عقد مهني او اجتماعي يجب ان تفكر مرتين قبل ان توقع اي ورقة وان تكون واعيا لكافة التفاصيل ايام طويلة متعبة وصعبة تسبب لك القلق والخوف اهم شيء ان تحافظ على هدؤ اعصابك كي لا تتأثر كل اوضاعك سلباً.

عاطفياً: عليك أن تعتذر إلى الشريك فأنت تدرك أنك المخطئ وسبب ما وصلت إليه العلاقة من تأزم وعدم استقرار.

صحياً: بعض الأورام المفاجئة في القدمين سببها إما كثرة الوقوف والإرهاق.

حظك اليوم برج الميزان الاربعاء 10-7-2024

مهنياً: يوم واعد بالمشاريع الجديدة والنجاحات الاكاديمية كل شخص حسب عمره ووظيفته يوم مهم يحمل انفراج وسعادة وتشويق لذلك وسع دائرة تحركاتك وبادر الى الاتصال واللقاء تميّز بنشاطك وتتألق في حقل اختصاصك، بإمكانك خوض المنافسه بنجاح، فأنت تتمتّع بدعم المسؤولين والزملاء..

عاطفياً: تتجاوز بعض العقبات في علاقتك بالحبيب، وتخطط معه لعلاقة جديدة مبنية على الصراحة.

صحياً: تتخطى أزمة صحية طارئة تخرج منها بدرس صحي لن تنساه مدى حييت.

حظك اليوم برج العقرب الاربعاء 10-7-2024

مهنياً: تتبدل الاحوال الفلكية مع وصول القمر الى الاسد اعتبارا من منتصف النهار فتشعر بثقل المسؤوليات والواجبات حاول ان تتغلب على الظروف بإتخاذ قرارات بناءة وهادئة بالدبلوماسية والنضوج تتخطى الاوضاع الصعبة.

عاطفياً: لا تدع بعض التراكمات تفسد علاقتك بالحبيب، وصارحه بكل ما تشعر أن من الضرور مصارحته به.

صحياً: تقرر بعد إلحاح من العائلة الخضوع لحمية وممارسة الرياضة يومياً.

حظك اليوم برج القوس الاربعاء 10-7-2024

مهنياً: تدخل في اجمل مرحلة من الحظ المطلق مع وصول القمر الى الاسد ليشكل مثلثا فلكيا مع الشمس من الحمل الذي يحمل اليك المفاجآت والايجابيات والحب واللقاءات الغنية ما يسهل المهمات امامك ويفتح ابواب اجتماعات حلوة وصداقات مثمرة يوم مهم يعطيك كل ما تتمناه من نجاح وتقدم ويجعلك تفكر في قضية مالية تتعلق بأسهم أو مستندات أو ضمانات أو عائدات مشتركة مع بعض الأطراف..

عاطفياً: لا تدع المخاوف تسيطر عليك وبادر للتقرب إلى الحبيب قبل أن تخسره بلحظة، وعندها قلا تستطيع تعوضه.

صحياً: طباعك السيئة ومزاجك المتقلب سببهما الضغوط التي تتعرض لها أخيراً.

حظك اليوم برج الجدي الاربعاء 10-7-2024

مهنياً: انتتقال القمر الى الاسد يسهل عليك اتخاذ القرارات المناسبة والجيدة فتتوضح امامك الصور التي كانت مشوشة كما تهديك التاثيرات الفلكية عمل استثنائي يساهم في تطوير اعمالك لتنطلق في مرحلة جديدة في مسيرتك المهنية ما يزيدك تألقاً وثباتاً.

عاطفياً: تشعر بالراحة في علاقتك الجديدة، لكن لا تكن أنانيا وشارك الحبيب في كل شيء مفيد لكما.

صحياً: تذهل الآخرين بالنتائج التي حققتها على صعيد الحمية، وتصبح مثلاً لهم.

حظك اليوم برج الدلو الاربعاء 10-7-2024

مهنياً: تعيش يوما غير مناسب مع وصول القمر الى الاسد اعتبارا من منتصف النهار يجعلك تتارجح بين الامال والخيبات يوم معاكس قليلا يعكر مزاجك ويدعوك الى الصبر وعدم التمادي بنزاعات عقيمة مطلوب منك العدل وعدم الانفعالات والتعامل مع الاجواء المتناقضة والمتقلبة بحكمة.

عاطفياً: يخيّم على حياتك مناخ جميل من التفاهم والرومنسية والعذوبة. ترتاح إلى الأجواء وتخطط لمشروع جديد..

صحياً: تختار الحل المناسب وسهل التحقيق بغية القضاء على الدهون من دون اللجوء إلى العلاج الطبي.

حظك اليوم برج الحوت الاربعاء 10-7-2024

مهنياً: يوم جيد يساعدك بشكل كبير ولا تنسى تاثيرات المريخ زحل ونبتون من برجك تاثيرات ولا اجمل تسهل كل النشاطات التي تقوم بها كما يحمل فرص حلوة للتعارف للقاءات وحركة ونشاط طاقة كبيرة وافكار ذكية تتقدم بشكل ايجابي جدا على صعيد شخصي ومهني.

عاطفياً: لا تتعصب لرأيك واقبل الاستماع إلى وجهة نظر الحبيب ثم احكم على الآراء التي يطرحها فإمها تقبلها أو ترفضها بالمطلق.

صحياً: تتعاطى مع وضعك الصحي باستخفاف ما بعده استخفاف، وتكون النتائج كارثية.