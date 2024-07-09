عزاء أحمد رفعت لاعب نادي مودرن والمنتخب من مسجد المشير طنطاوي

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 9 يوليو 2024 09:32 صباحاً - يُقام اليوم، الثلاثاء، عزاء الراحل أحمد رفعت، لاعب نادي مودرن سبورت والمنتخب الوطني، في قاعة الصفا بمسجد المشير طنطاوي، وذلك بعد صلاة المغرب.

قررت إدارة نادي مودرن سبورت صرف راتب أحمد رفعت بشكل طبيعي لأسرته، حيث بدأ هذا الأمر منذ تعرض اللاعب الراحل لوعكة صحية في مارس الماضي وعدم قدرته على اللعب مع الفريق.

كان أحمد رفعت قد أكمل موسمين من عقده مع مودرن سبورت، وتبقى في عقده موسم واحد فقط بالإضافة إلى الموسم الجاري الذي أوشك على الانتهاء.

ودع أحمد رفعت عالمنا فجر السبت الماضي بعد توقف قلبه وتدهور حالته الصحية إثر الوعكة التي تعرض لها في مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري يوم 11 مارس الماضي بالدوري، حيث سقط على الأرض فاقداً الوعي بسبب توقف عضلة القلب. بعد فترة علاج بالمستشفى استمرت لمدة شهر، غادر أحمد رفعت المستشفى لاستكمال العلاج في منزله مع توصية الأطباء بعدم القيام بأعمال تتطلب مجهودًا بدنيًا كبيرًا، قبل أن يتوقف قلبه بشكل مفاجئ فجر السبت.

وقبل 12 يوماً من وفاته، وبالتحديد يوم 24 يونيو الماضي، ظهر أحمد رفعت لأول مرة في مران فريقه مودرن سبورت، وذلك في زيارة سريعة لزملائه وكأنه يودعهم قبل رحيله.