وكيل صحة الإسكندرية تتابع توافر الأدوية والمستلزمات الطبية للمرضى

جدة - نرمين السيد - تناول الأدوية تفقدت وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية الدكتورة غادة ندا، جميع المخازن بإدارة التموين الطبي وشملت "مخازن المستديم والأزمات والكوارث ومخازن المستلزمات"، للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية للمرضى والمترددين على المستشفيات والوحدات الصحية لتقديم الخدمات الطبية لهم في أفضل صورة.



وذكرت مديرية الصحة بالإسكندرية ـ في بيان اليوم ـ أن الدكتورة غادة ندا تابعت الأعمال وتوافر احتياجات المستشفيات والوحدات الصحية ووحدات الغسيل الكلوي بما يتناسب مع الاستهلاك، كما تابعت الخطوات التي تمت فيما يخص حوكمة وميكنة المخازن للارتقاء بمنظومة العمل.

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