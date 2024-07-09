



جدة - نرمين السيد - نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، العديد من الفعاليات في إطار جهوده لدعم الحماية الاجتماعية في عدد من المحافظات، من خلال إطلاق القوافل الطبية وتوزيع الأجهزة المنزلية على العرائس وتنظيم مراجعات للثانوية العامة وغيرها.

ويتناول الإنفوجراف التالي أبرز جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لدعم الحماية الاجتماعية، خلال أسبوع: يذكر أنه تم تجهيز عدد من العرائس بالأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية والمبالغ المالية، بمحافظة الجيزة وذلك تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وتأتي هذه المساهمة امتدادا لرعاية الأسر الأكثر استحقاقا من الأيتام والمطلقات والمعيلات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أبرز جولات التحالف الوطني لدعم الحماية الاجتماعية خلال أسبوع (إنفوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.