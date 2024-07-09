رئيس جامعة الأزهر يشيد بجهود مركز الحاسب الآلي في تنظيم الاختبارات الشفهية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 9 يوليو 2024 10:28 صباحاً - رحب فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، بانضمام الدكتور صفوت النحاس، أمين عام مجلس الوزراء السابق رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة سابقًا، إلى عضوية مركز الحاسب الآلي بجامعة الأزهر، مؤكدًا أنه إضافة كبيرة لمجلس الإدارة.

وأشاد رئيس الجامعة بجهود المركز في تنظيم الاختبارات الشفهية لكليات فرع البنات؛ ودعم مسيرة التنمية المستدامة، جاء ذلك خلال ترأس فضيلته لاجتماع مجلس إدارة المركز والذي تأسس على يد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عام 2006م.

وأوضح رئيس الجامعة خلال الاجتماع الذي تم بحضور نواب رئيس الجامعة والأمين العام،والمستشار المالي للجامعة،وأعضاء مجلس إدارة المركز الذي يضم في عضويته قامات علمية كبيرة، أن مركز الحاسب الآلي بقيادة الدكتورة عفاف أبو الفتوح، مديرة المركز، قام بجهود كبيرة خلال امتحانات الفصل الدراسي الثاني في سبيل أداء اختبارات القرآن الكريم الشفهية والتي شملت معظم كليات فرع البنات بمدينة نصر.

وثمن رئيس الجامعة جهود مركز الحاسب الآلي في عقد عديد من الدورات التدريبية للنهوض والارتقاء بمستوى أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والموظفين في مجالات الأمن السيبراني والتعلم الرقمي بجانب عقد دورات تدريبية بالتعاون مع كلية التربية بنين بالقاهرة في مجال منح رخصة المدرب المعتمد TOT.

كما أشاد رئيس الجامعة بتعاون مركز الحاسب الآلي ومشاركته في فعاليات مؤتمر (التكنولوجيا وتأثيرها المستقبلي على الشباب) بجامعة الدلتا من خلال مشاركة الدكتور عبد الناصر عواد، مستشار وزير الاتصالات سابقًا عضو مجلس الإدارة في المركز، بجانب مقترح بتدريب وتأهيل الطلاب من أصحاب البصيرة على أداء الاختبارات إلكترونيًّا في باقي المواد، إضافة إلى القرآن الكريم.

ووجه مجلس الإدارة الشكر للمركز على تنظيمه المنحة التدريبية المجانية لأعضاء هيئة التدريس بكلية طب البنات ومعاونيهم حول (التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي في المجال الطبي) لعدد 12 ساعة تدريبية معتمدة، بجانب جهود مركز الحاسب الآلي في عقد وتنظيم الاختبارات الدولية ICDL واختباراتon line عن طريق منصة المركز وامتحانات التحول الرقمي المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية.

وصدق المجلس على إنشاء مجلة علمية محكمة عن المركز تسهم في رفع تصنيف الجامعة وتعكس حرص وتفرد جامعة الأزهر على علوم الدين والدنيا جنبًا إلى جنبٍ.

كما صدق المجلس على التعاون بين المركز والمجلس الوطني للتدريب في مجال منح شهادات أساسيات التحول الرقمي ومع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر؛ حيث إن مركز الحاسب الآلي بجامعة الأزهر معتمد من المجلس الأعلى للجامعات.

وطالب المجلس بالتوسع في عقد دورات تدريبية متخصصة في علوم الحاسب الآلي والذكاء الاصطناعي والرقمنة وتكنولوجيا المعلومات.

ووافق المجلس على البدء في تطبيق الشهادة الدولية في نظم المعلومات الصحية لقيادة الحاسوب ICDLH؛ نظرًا لأهميتها في تشغيل نظم المعلومات الصحية وسلامة وأمان القطاع الصحي.