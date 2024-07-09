بدعوةٍ من رئيس إندونيسيا… شيخ الأزهر الشريف يصل إندونيسيا في ثالث محطات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 9 يوليو 2024 10:28 صباحاً - مراسم استقبال رسمية لشيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين فور وصول فضيلته مطار سوكارنو هاتا الدولي بجاكرتا.

استجابة لدعوة رسمية وَصَل فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، مطار سوكارنو هاتا الدولي بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا، قبل قليل؛ وذلك في ثالث محطات جولة فضيلته الخارجية لجنوب شرق آسيا، التي شملت: ماليزيا، وتايلاند، وإندونيسيا.

ومن المقرَّر أن يلتقي فضيلة الإمام الأكبر في إندونيسيا عددًا من المسئولين، في مقدمتهم الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، والسيد برابوو سوبيانتو وزير الدفاع الإندونيسي والرئيس المنتخب، وعددًا من القيادات الدينية والثقافية في إندونيسيا؛ لمناقشة سبل تعزيز الأزهر الشريف والاستفادة من خبراته الدعوية والعلمية.

كما يحرص فضيلته على الالتقاء بالشباب الإندونيسي، والاستماع إليهم، ومناقشتهم، والإجابة عن تساؤلاتهم حول مختلف القضايا المعاصرة، من خلال عدد من اللقاءات الجماهيرية التي يعقدها فضيلته مع شباب الجامعات الإندونيسية وأئمة إندونيسيا ووعاظها.