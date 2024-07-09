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بدء اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعى الأول بعد حلف اليمين

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احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 9 يوليو 2024 10:29 صباحاً - ترأس منذ قليل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأول للحكومة بعد حلف اليمين، ويعقب ذلك عقد مؤتمر صحفى.

 

وألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بيان الحكومة، أمام مجلس النواب، بمقر البرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور كامل تشكيل الحكومة التي أدت اليمين الدستورية مُؤخراً، ويشمل برنامج عملها للسنوات الثلاث المقبلة، الذي يأتي تحت عنوان "معًا نبني مستقبلًا مستدامًا".

 

واستهل رئيس الوزراء بيانه، بتوجيه التحية إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وأعضاء المجلس المُوقّر، ولشعب مصر العظيم، متقدماً بالتهنئة بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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