ياسمين فؤاد تشدد على ضرورة التعامل مع ملفات البيئة بشفافية (صور)

جدة - نرمين السيد - أجرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة جولة تفقدية لمكاتب الموظفين بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة سير العمل وبحث سبل تطويره والتعرف عن قرب على مشاكل العاملين ومطالبهم وإزالة المعوقات أمام سير العمل اليومى، والحرص على حشد القوى البشرية لمتابعة الملفات البيئية المختلفة وحماية الموارد وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.





رافق الوزيرة فى الجولة الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، والدكتورة شيرين فكرى مساعد الوزيرة للسياسات البيئية، وياسمين سالم مساعد وزيرة البيئة للتنسيقات الحكومية. وأكدت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال لقائها بالعاملين على أهمية التعامل مع الملفات التى تمس المواطنين بشفافية وأهتمام كبير والعمل على تذليل العقبات أمامهم والتعامل مع شكواهم بأهتمام والعمل على حلها، لتقديم أفضل خدمة بما يرقى لطموحات المواطن المصري، وينعكس على حياته، تطبيقاً لمبادئ الجمهورية الجديدة. وأستمعت وزيرة البيئة إلى آراء العاملين ورؤيتهم لرفع كفاءة العمل داخل الوزارة بجهازيها، إذ أعرب العاملون عن تفاؤلهم فى أن تشهد المرحلة المقبلة العديد من النجاحات والانجازات، مُقدمين التهنئة لها على تجديد ثقته القيادة السياسية، مُتمنين لها دوام النجاح والتوفيق.

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