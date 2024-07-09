بدء الاجتماع الأول للحكومة الجديدة برئاسة مدبولي

جدة - نرمين السيد - بدأ منذ قليل، اجتماع مجلس الوزراء بالتشكيل الوزاري الجديد، بعد حلف اليمين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.





في سياق متصل، كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تهدف خلال الفترة المقبلة إلى السيطرة على التضخم، وضمان توافر السلع بالأسواق.

وأوضح مدبولي، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو خليل، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنه اعتبارًا من الأسبوع الثالث من شهر يوليو الجاري، سيتم وقف تخفيف الأحمال الكهربائية، موضحًا أن الدولة تسعى إلى تسريع خطى التحول الرقمي وتقديم الخدمات بصورة ميسرة للمواطنين.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء: "نعمل على رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة من خلال التدريب"، مُشيرًا إلى أنه سيتم البدء في اتخاذ خطوات جدية لتنفيذ مخرجات وتوصيات الحوار الوطني.