في سياق متصل، كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تهدف خلال الفترة المقبلة إلى السيطرة على التضخم، وضمان توافر السلع بالأسواق.
وأوضح مدبولي، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو خليل، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنه اعتبارًا من الأسبوع الثالث من شهر يوليو الجاري، سيتم وقف تخفيف الأحمال الكهربائية، موضحًا أن الدولة تسعى إلى تسريع خطى التحول الرقمي وتقديم الخدمات بصورة ميسرة للمواطنين.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء: "نعمل على رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة من خلال التدريب"، مُشيرًا إلى أنه سيتم البدء في اتخاذ خطوات جدية لتنفيذ مخرجات وتوصيات الحوار الوطني.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بدء الاجتماع الأول للحكومة الجديدة برئاسة مدبولي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.