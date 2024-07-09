محافظ شمال سيناء يلتقي عواقل مدينة الشيخ زويد لاستكمال منظومة التنمية بأرض الفيروز

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 9 يوليو 2024 11:26 صباحاً - استقبل اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، اليوم، مشايخ وعواقل مركز ومدينة الشيخ زويد، وذلك في قاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة بالعريش، بحضور صالح ابو هولي، رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة توليه منصب المحافظ.

وخلال اللقاء رحب المحافظ بمشايخ وعواقل الشيخ زويد، مقدمًا الشكر والتقدير على تهنئتهم له بتوليه منصب محافظ شمال سيناء، مؤكدًا استمرار التعاون الدائم والوثيق بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والمشايخ والعواقل لتبادل الرؤى والأفكار واستكمال ما تم البدء فيه خلف القيادة السياسية للارتقاء بالخدمات المقدمة للأهالي في شتى القطاعات الخدمية لإحداث نقلة نوعية وتحقيق تنمية مستدامة على أرض المحافظة تأكيدًا على رؤية الدولة المصرية البناءة لتطوير وبناء الإنسان المصري.

وأعرب المحافظ عن بالغ شكره وتقديره للقيادة السياسية على ثقتها في توليه منصب محافظ شمال سيناء، مؤكدًا على بذل قصارى الجهود من أجل استكمال منظومة التنمية الشاملة التى بدأت فعليا منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، واستمرت فى مؤشر تصاعدى أسفر عن تحقيق إنجازات غير مسبوقة فى تاريخ المحافظة.

وبدوره قدّم صالح ابوهولي، رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد خالص التهاني القلبية لمحافظ شمال سيناء علي توليه منصب محافظ شمال سيناء، متمنيًا لمصر المزيد من التقدم والازدهار، ولسيناء الرخاء والتنمية في عهد المحافظ.

وأشاد رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد بجهود الدولة للتنمية في عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مثمنًا جهوده وحكمته البالغة التي تقي البلاد شر تعرضها للمخاطر المتنوعة، وعبر عن حب واعتزاز أهالي شمال سيناء بالرئيس عبد الفتاح السيسي، شاكرين جهود اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء ومثمنين تواجده معهم سابقًا ودوره في القضاء على الإرهاب.

من جانبهم، قدم المشايخ والعواقل التهنئة الي محافظ شمال سيناء لتوليه منصب المحافظ، مؤكدين علي أنهم يرون جليًا جهود الدولة في تنمية سيناء التي شملت كل المجالات في كل مناحي الحياة والتغير للأفضل والحياة الكريمة التي تسعى إليها الدولة لتشمل كل مواطن على ارض شمال سيناء.

واكد المشايخ اثناء لقائهم بالمحافظ بالشعور بالارتياح للأجهزة التنفيذية للمحافظة وعلى رأسهم السيد الوزير المحافظ فى حل كل ما يعوق التنمية والتعمير على ارض شمال سيناء.

ووجه الشيخ ابرا هيم ابو عليان، أحد مشايخ الشيخ زويد، الشكر للمحافظ علي حسن الاستقبال والاستماع الي مشايخ وعواقل الشيخ زويد، مشيرا الي أن الفترة المقبلة ستشهد مزيد من التنمية والتعمير والبناء والتمكين الاقتصادي، وأن المشايخ والعواقل يقفون صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية.

من ناحية اخري استقبل اللواء عاصم عبد الغفار، نائب المحافظ، مشايخ وعواقل الشيخ زويد، للتهنئة بتوليه منصب نائب المحافظ، موجهًا الشكر للقيادة السياسية علي الثقة الغالية وتوليه هذا المنصب.