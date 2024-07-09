طلاب الثانوية العامة 2024 يؤدون الجيولوجيا وعلم النفس والجبر والهندسة الفراغية غدًا

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أحمد جودة - القاهرة - يؤدى طلاب الثانوية العامة 2024 امتحان الدور الأول غدًا الأربعاء، في مادة الجيولوجيا وعلوم البيئة لطلاب الشعبة العلمية "العلوم"، ويؤدى طلاب الشعبة العلمية (الرياضيات) الامتحان فى مادة الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية)، بينما يؤدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة علم النفس والاجتماع.

مواصفات امتحان علم النفس والاجتماع للثانوية العامة 2024

يذكر أن أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مواصفات امتحان علم النفس والاجتماع، حيث يتمن الامتحان على 46 سؤالا، منهم 44 سؤال اختيار من متعدد وسؤالين مقالي.

على صعيدًا أخر، قال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: إن ادعاء معلم بعرض فلاش ميموري عليه بأسئلة الامتحان خلال شهر مارس الماضي، ادعاء كاذب؛ لأن إجراءات وضع أسئلة الامتحانات بدأت في شهر مايو.

وأضاف المصدر، أن هناك سلسلة إجراءات لسحب الأسئلة من بنوك الأسئلة ووضع عدد من النسخ المتعلقة بكل امتحان ولا تكون اللجنة التي تقوم بمراجعة الأسئلة عقب سحبها من بنوك الأسئلة على علم بالنسخة النهائية التي يتم اختيارها في المطبعة، فضلا عن وجود إجراءات مشددة لضمان الحفاظ على سرية النسخة النهائية لكل امتحان.

وأكد المصدر، أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية الرسمية ضد المعلم لادعاءاته الكاذبة وإحداث حالة بلبلة وتشكيك في منظومة الامتحانات.