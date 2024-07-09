الجامعة المصرية اليابانية: نوفر أحدث الأجهزة لدعم منظومة التعليم العالي

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جدة - نرمين السيد - الجامعة المصرية اليابانية
جاء ذلك خلال تقديم تهنئة لفوز فريق طلاب نادي الروبوتات بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، بالمركز الثاني في مسابقة Go Dive Derby والتي تم تنظيمها للمرة الأولى في مصر و استضافتها الجامعة البريطانية في مصر بالاشتراك مع منظمات discovery وinnovative STEAM foundation، بالإضافة إلى العديد من الرعاة من بينها أكاديمية البحث العلمي و التكنولوجيا.
وأوضح الدكتور عدلي - في بيان اليوم الثلاثاء ـ أن فريق طلاب الجامعة نجح فى تصميم وتصنيع وبرمجة واختبار الغواصة "الوحش الأبيض- shiro kaijin" معتمدا على الموارد التي توفرها الجامعة، ومنافسة الغواصات الأخرى المصممة خصيصا للمشاركة في المسابقة من مختلف الجامعات.
وأضاف أن الجامعة توفر كل الإمكانيات لطلابها بمعاملها التي تضم أحدث الأجهزة والمعدات والتي قامت بتوفيرها دولة اليابان لدعم منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر.
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