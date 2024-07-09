سفير الصومال يثمن دور مصر المحوري بقيادة الرئيس السيسي في دعم بلاده

وفي البداية اللقاء رحب مساعد وزير الخارجية المصري بالسفير الصومالي، موجها التهنئة له بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد، ومعربا عن تطلعه لتعزيز التعاون معه خلال المرحلة المقبلة.
من جانبه أكد السفير علي عبدي أواري، حرص الصومال على تعزيز التعاون مع مصر في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها من المجالات، مشيرا إلى أن اللقاء تناول التأكيد على عمق العلاقات الصومالية المصرية الأخوية الراسخة، بفضل القيادتين الحكيمتين للبلدين الشقيقين، مثمنا في الوقت ذاته دور مصر المحوري بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في دعم الصومال.
وأكد السفير الصومالي، حرص الجانبين على استمرار التنسيق والتشاور الوثيق بين البلدين بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما بحثا سبل تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات، ومتابعة برامج التعاون الثنائية القائمة، كما تناول اللقاء تطورات الأوضاع في الصومال وجهود مصر لدعم جمهورية الصومال الفيدرالية في ظل التحديات الراهنة.
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