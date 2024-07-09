التحالف الوطني..توزيع وجبات على 1000مستفيد من الأسر الأكثر احتياجا بالبحيرة

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وتم الوصول إلى المستفيدين من خلال قاعدة بيانات المؤسسة، وقامت فرق العمل بطرق الأبواب في تلك المناطق لتوزيع الوجبات.
واستفاد من هذه الحملة ما يقرب من 1000 مستفيد من الأسر الأكثر احتياجا، وذلك تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.
وتواصل مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية لتنمية المجتمع، جهودها الخيرية والإنسانية للمساهمة في تحقيق التنمية المجتمعية ودعم الفئات الأكثر احتياجا في مصر.
يأتي ذلك في إطار حرص التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، على تقديم الدعم المستمر للأسر الأكثر استحقاقا في جميع أنحاء مصر. وإيمانا منا بأهمية التكافل الاجتماعي ومد يد العون للمحتاجين،
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