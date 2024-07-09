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بدء اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي الأول بعد حلف اليمين

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احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 9 يوليو 2024 12:40 مساءً - ترأس منذ قليل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأول للحكومة بعد حلف اليمين، ويعقب ذلك عقد مؤتمر صحفى.

 

وألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بيان الحكومة، أمام مجلس النواب، بمقر البرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور كامل تشكيل الحكومة التي أدت اليمين الدستورية مُؤخراً، ويشمل برنامج عملها للسنوات الثلاث المقبلة، الذي يأتي تحت عنوان "معًا نبني مستقبلًا مستدامًا".

 

واستهل رئيس الوزراء بيانه، بتوجيه التحية إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وأعضاء المجلس المُوقّر، ولشعب مصر العظيم، متقدماً بالتهنئة بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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