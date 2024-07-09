وزير الإسكان يتفقد سير العمل بمشروع سد ومحطة "جوليوس نيريرى» في تنزانيا

يتابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل بمشروع سد ومحطة "جوليوس نيريرى" الكهرومائية على نهر روفيجي بدولة تنزانيا.

الشربيني: المشروع يُتابع مباشرة من القيادة السياسية، ويؤكد قدرة وإمكانات الشركات المصرية فى تنفيذ المشروعات الكبرى

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا لمتابعة سير العمل بمشروع سد ومحطة "جوليوس نيريرى" الكهرومائية، الذى يُنفذه التحالف المصرى لشركتى "المقاولون العرب" و"السويدى إليكتريك" على نهر روفيجي بدولة تنزانيا، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، والجهاز المركزي للتعمير، والتحالف المصرى المنفذ للمشروع.

وأوضح وزير الإسكان، أنه جار الانتهاء من تنفيذ المشروع، والذى يتضمن إنشاء سد بطول 1025 متراً، وتصل السعة التخزينية لبحيرة السد إلى 34 مليار م3، كما يضم محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة 2115 ميجا وات، وتقع المحطة على جانب نهر روفيجي فى محمية طبيعية بمنطقة "مورغورو" جنوب غرب مدينة دار السلام (العاصمة التجارية) وأكبر مدن دولة تنزانيا.