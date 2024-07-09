فتح باب التقدم لبرنامج «علماء مصر» المقدم من الوكالة الأمريكية للتنمية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إطلاق نموذج إبداء الرغبة للدفعة الثانية من برنامج "رواد وعلماء مصر" المقدم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والذي تقوم بتنفيذه الجامعة الأمريكية بالقاهرة.





ويهدف البرنامج إلى بناء قدرات الكوادر المصرية في القطاعين الحكومي وغير الحكومي، من خلال توفير فرص منح دراسية لبرامج الماجستير، ودراسات ما بعد الدكتوراه، ومجموعة من التدريبات قصيرة الأجل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

كما يعتبر "نموذج إبداء رغبة الالتحاق بالبرنامج" للقطاع الحكومي شرطًا أساسيًا للانضمام للبرنامج من جميع الجهات الحكومية، والتي تشمل الوزارات المصرية والهيئات التابعة لها، والجامعات الحكومية والأهلية، ومراكز البحث العلمي.

علمًا بأن آخر موعد للتقديم 31 أغسطس 2024، ولمزيد من المعلومات عن برنامج رواد وعلماء مصر على الرابط التالى من هنا