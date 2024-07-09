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جدة - نرمين السيد - الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي
ويهدف البرنامج إلى بناء قدرات الكوادر المصرية في القطاعين الحكومي وغير الحكومي، من خلال توفير فرص منح دراسية لبرامج الماجستير، ودراسات ما بعد الدكتوراه، ومجموعة من التدريبات قصيرة الأجل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية.
كما يعتبر "نموذج إبداء رغبة الالتحاق بالبرنامج" للقطاع الحكومي شرطًا أساسيًا للانضمام للبرنامج من جميع الجهات الحكومية، والتي تشمل الوزارات المصرية والهيئات التابعة لها، والجامعات الحكومية والأهلية، ومراكز البحث العلمي.
علمًا بأن آخر موعد للتقديم 31 أغسطس 2024، ولمزيد من المعلومات عن برنامج رواد وعلماء مصر على الرابط التالى من هنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فتح باب التقدم لبرنامج «علماء مصر» المقدم من الوكالة الأمريكية للتنمية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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