استقالة وزير الاستثمار ونائب وزير المالية من عضوية شركتى إيديتا وإعمار

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 9 يوليو 2024 01:49 مساءً - أعلنت شركة إيديتا للصناعات الغذائية، على قبول استقالة حسن الخطيب من عضوية مجلس إدارة الشركة، وكذلك عضوية اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة، بعد توليه منصب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في التشكيل الوزاري الجديد.

كما أعلنت شركة إعمار مصر للتنمية، عن قبول مجلس الإدارة اعتذار نائب وزير المالية شريف فتحي الكيلاني من مكتب "المتضامنون للمحاسبة والمراجعة-ارنست أند يونج" مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، وقبول تعيين عمرو وحيد بيومي كمراقب حسابات الشركة عن نفس العام.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، أهمية دور وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، في هذه المرحلة المهمة، حيث تكثف الدولة المصرية مختلف جهودها جذباً لمزيد من الاستثمارات الخارجية المباشرة، وتشجيعاً للقطاع الخاص، وذلك تعظيماً لما تمتلكه من مقومات وإمكانات في مختلف القطاعات، وهو ما يأتي ضمن بنود وثيقة سياسة ملكية الدولة.