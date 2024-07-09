الرئيس السيسي يستقبل رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 9 يوليو 2024 01:49 مساءً - استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السيد "ويليام بيرنز" رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، والوفد المرافق له، بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن رئيس الاستخبارات المركزية الأمريكية نقل، في مستهل اللقاء، تحيات الرئيس "بايدن" إلى السيد الرئيس، وتقدير الولايات المتحدة للشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وهو ما ثمنه السيد الرئيس، مؤكداً استمرار التشاور والتنسيق بين الدولتين، لصالح الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.