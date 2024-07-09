نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات امتحان علم النفس والاجتماع 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

مواصفات امتحان علم النفس والاجتماع 2024.. قبل ساعات من امتحان علم النفس للثانوية العاة 2024 تصدرت تلك الجملة الاكثر بحثًا عبر محرك البحث "جوجل" من طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024.

مواصفات امتحان علم النفس والاجتماع 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات امتحان علم النفس والاجتماع، حيث يتضمن الامتحان على 46 سؤال منهم 44 سؤال اختيار من متعدد و2 سؤال مقالي بإجمالي درجات 60 درجة.

والجدير بالذكر أنه من المقرر أن يؤدى طلاب الثانوية العامة امتحان الدور الأول غدا الأربعاء 10 يوليو 2024، حيث يؤدى طلاب الشعبة العلمية (العلوم) الامتحان في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية، ويؤدى طلاب الشعبة العلمية (الرياضيات) الامتحان فى مادة الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية)، بينما يؤدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان فى مادة علم النفس والاجتماع.

المتبقي من جدول الثانوية العامة 2024

– الأربعاء 10 يوليو 2024: الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمي علوم، والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمي رياضة، وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

– السبت 13 يوليو 2024: التفاضل والتكامل لشعبة علمي رياضة.

– الأربعاء 17 يوليو 2024: الأحياء لشعبة علمي علوم، والاستاتيكا لشعبة علمي رياضة، والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

– السبت 20 يوليو 2024: الديناميكا لشعبة علمي رياضة.