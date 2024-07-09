رئيس الوزراء: تواصل مستمر مع مجلس أمناء الحوار الوطني لتنفيذ مخرجاته

وأوضح مدبولي أنه وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي سيتولى مهام التنسيق في تلك الملفات مع الوزراء المعنيين، منوها بأنه سيتم عقد اجتماع دوريّ مع اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء ومجلس أمناء الحوار الوطني، بحضور رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة تنفيذ المخرجات.
جاء ذلك خلال ترأس رئيس مجلس الوزراء، اليوم أول اجتماع للحكومة الجديدة، بعد حلف اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزرء، أن الحكومة ستعمل مع المجموعة الوزارية الاقتصادية على عدد من الملفات المهمة على المدى القصير، وتتمثل في ضبط الأسعار، وخفض معدلات التضخم، وزيادة الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، والسعي بكل الجهود الممكنة لزيادة الموارد من العملة الأجنبية.
كما أكد رئيس الوزراء ضرورة الاهتمام بحضور الجلسات البرلمانية، وتخصيص أيام محددة للقاء النواب، والرد على أسئلتهم ومطالبهم، باعتبارها مطالب للمواطنين أنفسهم، والحرص على حضور المناقشات الخاصة بمناقشة مشروعات القوانين، وغيرها من النقاشات داخل اللجان النوعية، كل فيما يخصه، بالإضافة إلى ذلك، تطرق الدكتور مدبولي إلى ضرورة التواصل المستمر مع وسائل الإعلام المختلفة، لشرح التحديات وتوضيح أي قرارات يتم التفكير في اتخاذها أمام الرأي العام، وكذا توضيح ما يثار من شائعات، خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، والرد عليها من خلال سرد الحقائق، مع ضرورة عقد مؤتمرات صحفية دورية؛ للرد على أي تساؤل يخص الوزارات.
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