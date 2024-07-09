محافظ كفر الشيخ يستمع لشكاوى المواطنين.. ويؤكد سرعة حلها (فيديو)

استمع محافظ كفر الشيخ، دكتور علاء عبد المعطي، لشكاوى المواطنين المتعلقة بالخدمات في المحافظة، مؤكدا سرعة العمل على حلها.





وفي وقت سابق، تابع اللواء دكتور علاء عبدالمعطى، محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين، برئاسة اللواء خالد كشك، فى الحملات التموينية للرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك وإدارة التموين وإدارة الصحة وإدارة الطب البيطري.

كما تفقد المحافظ، أعمال رفع كفاءة وصيانة كوبري الهويس بقرية إبشان بمركز بيلا، الذي يربط بين مركز بيلا ومحافظتي كفر الشيخ والغربية.

وشدد على ضرورة سرعة إنهاء الأعمال وفقاً للبرنامج الزمني المحدد، ووضع لوحة توضح مدة تنفيذ المشروع وتاريخ الانتهاء من الأعمال.

وقال المحافظ، إنّه جرى كشط الطبقة السطحية للكوبري تمهيداً لبدء أعمال الصيانة بالطريق والكوبري والفواصل الحديدية، لافتاً أنّ الهيئة العامة للطرق والكباري، بدأت أعمال صيانة وتطوير الكوبري، والذي يُعد أهم كباري مركز ومدينة بيلا، مع اتخاذ كل إجراءات السلامة والوقاية خلال أعمال الصيانة، مشيراً إلى أنّ الكوبري يُمثل أهمية كبيرة للمواطنين بمركز بيلا والمناطق المجاورة لتسهيل حركة المرور، وتحسين الخدمات.