محافظ الأقصر يوجه بسرعة تمهيد الشوارع ورفع كفاءة الطرق (صور)

جدة - نرمين السيد - واصل المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم الثلاثاء، جولاته الميدانية المستمرة بالمحافظة، إذ تفقد اليوم المحاور المرورية بمدينة الأقصر وشملت "موقع كوبري مزلقان القراريش والمحاور المؤدية إليه" بعد تحديد الكثافة المرورية والدراسات الخاصة بالكوبري خاصة الموقع الحيوي للكوبري، وذلك لرفع معاناة الأهالي.





كما تفقد محافظ الأقصر المحور المروري الموازي لخط السكة الحديد من الناحية الشرقية ودراسة المعوقات، وذلك بالتنسيق مع هيئة السكة الحديد والهيئة العامة للطرق والكباري. وشملت الجولة تفقد شارع النيابة الإدارية بعرض 20 مترا والشوارع المتفرعة منه، وأصدر المحافظ تعليماته الفورية بسرعة تمهيد تلك الشوارع ورفع كفاءتها.

وتفقد محافظ الأقصر منطقة نجع الصياغ بالسواقي للوقوف على مستوى النظافة، موجها تعليماته بضرورة الاهتمام برفع القمامة أولا بأول للحفاظ على صحة المواطنين، وإظهار المدينة بالمظهر الحضاري اللائق بها، واختتم المحافظ جولته، بتفقد المسار الدائري لمعبد الكرنك. رافق المحافظ في جولته الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، ومحمد عبد الفتاح سكرتير عام المحافظة، والعميد عمرو حسن رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والمهندس عبد المسيح بولس مدير التخطيط العمراني بالمحافظة، والمهندسة الهام شيباني مدير مديرية الطرق، وأحمد أبو عيش سكرتير مدينة الأقصر.

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