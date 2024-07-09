10 توجيهات لمدبولي في أول اجتماع بالحكومة الجديدة (إنفوجراف)

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وشملت التوجيهات ـ التي يرصدها الإنفوجراف التالي ـ إعطاء دفعة قوية لملفات التعليم والصحة والصناعة، والتعامل الفوريّ مع المشكلات التي تواجه ملفات العمل، والقضايا المجتمعية تشغل الأولوية القصوى في العمل.
وشدد "مدبولي" على ضرورة العمل مع المجموعة الاقتصادية على ضبط الأسعار، وخفض معدلات التضخم وزيادة الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، والسعي بكل الجهود الممكنة لزيادة الموارد من العملة الأجنبية.
وأكد أن ملف الصحة والتعليم يحظى باهتمام كبير لدى الرئيس، كما أن هناك اهتمام خاص بالصناعة والتصنيع المحلي، مشيرا إلى ضرورة التواصل المستمر مع مجلس أمناء الحوار الوطني، والاهتمام بحضور الجلسات البرلمانية وتخصيص أيام للقاء النواب.
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