10 توجيهات لمدبولي في أول اجتماع بالحكومة الجديدة (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - شهد أول اجتماع للحكومة الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، صدور عدد من التوجيهات المهمة لخدمة المواطنين.





وشملت التوجيهات ـ التي يرصدها الإنفوجراف التالي ـ إعطاء دفعة قوية لملفات التعليم والصحة والصناعة، والتعامل الفوريّ مع المشكلات التي تواجه ملفات العمل، والقضايا المجتمعية تشغل الأولوية القصوى في العمل.

وشدد "مدبولي" على ضرورة العمل مع المجموعة الاقتصادية على ضبط الأسعار، وخفض معدلات التضخم وزيادة الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، والسعي بكل الجهود الممكنة لزيادة الموارد من العملة الأجنبية.

وأكد أن ملف الصحة والتعليم يحظى باهتمام كبير لدى الرئيس، كما أن هناك اهتمام خاص بالصناعة والتصنيع المحلي، مشيرا إلى ضرورة التواصل المستمر مع مجلس أمناء الحوار الوطني، والاهتمام بحضور الجلسات البرلمانية وتخصيص أيام للقاء النواب.