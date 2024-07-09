مصدر: لم يتم تحريك أسعار الكهرباء.. ونعمل على وقف تخفيف الأحمال

جدة - نرمين السيد - عدادات الكهرباء - أرشيفية

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن مصدر حكومي، أنه لم يتم تحريك أسعار الكهرباء وفي حالة التحريك سيتم الإعلان من الحكومة، ويتم العمل حاليا على وقف تخفيف الأحمال في الأسبوع الثالث من يوليو الجاري.





في سياق متصل، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم أول اجتماع للحكومة الجديدة، بعد حلف اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقدم مدبولي خالص الشكر للرئيس على منحه الثقة في تشكيل الحكومة الجديدة، متعهدا ببذل الحكومة قصارى جهدها، من أجل استكمال مسيرة التنمية التي بدأها في مختلف أرجاء الجمهورية. وبدأ رئيس مجلس الوزراء حديثه بتقديم التهنئة للرئيس والحكومة وللشعب المصري، بمناسبة بدء العام الهجري الجديد، داعيا المولى عز وجل أن يعيده على مصر والمصريين بالخير والرخاء.

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