بعد شكوى المواطنين.. محافظ البحيرة تتفقد الأعمال على طريق دمنهور - شبراخيت

جدة - نرمين السيد - الدكتورة جاكلين عازر

تفقدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، الأعمال الجارية على طريق دمنهور - شبراخيت.





يأتي ذلك استجابة سريعة للدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، لشكوى المواطنين التكررة بشأن طريق دمنهور - شبراخيت.

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