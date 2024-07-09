خلال لقاء السيسي.. رئيس الاستخبارات الأمريكية يثمن جهود مصر لوقف الحرب بغزة

جدة - نرمين السيد - صورة من اللقاء

ثمن ويليام بيرنز رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، الجهود المصرية لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية، مؤكدا تقدير بلاده للمواقف المصرية الرشيدة والمسؤولة، التي تدفع بقوة في اتجاه إرساء السلام والأمن والتنمية، إقليميا ودوليا.





جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، ويليام بيرنز رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، والوفد المرافق له، بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة. وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن رئيس الاستخبارات المركزية الأمريكية نقل، في مستهل اللقاء، تحيات الرئيس "بايدن" إلى الرئيس، وتقدير الولايات المتحدة للشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وهو ما ثمنه الرئيس، مؤكدا استمرار التشاور والتنسيق بين الدولتين، لصالح الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.

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