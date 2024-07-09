نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطاب مهم من "التعليم" بشأن لاستعداد لامتحانات الدور الثاني بالدبلومات الفنية 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للمديريات التعليمية، خطابا هاما، بشأن الاستعداد لامتحانات الدور الثاني لطلاب النقل لهذا العام 2024 بالمدارس الثانوية الفنية ونظام السنوات الثلاث بنوعياتها المختلفة

وحصل" دوت الخليج" على صورة من الخطاب الصادر، والذي جاء نصه: "بشأن انتهاء من الزيارة الثانية لأعمال التحقق الخارجي لصفوف النقل بالمدارس الفنية المطبق بها منهجية الجدارات المهنية، وقرب مواعيد امتحانات الدور الثاني لطلاب النقل لهذا العام 2024 بالمدارس الثانوية الفنية ونظام السنوات الثلاث بنوعياتها المختلفة و«صناعي - زراعی - تجاری - فندقي» والمطبقة لمنهجية الجدارات المهنية وعدم اعتماد النتيجة حتى تاريخه.

كما نبهت وزارة التربية والتعليم على المديريات التعليمية، فى ذات الخطاب، بضرورة مخاطبة جميع مدارس التعليم الفني بنوعياتها المختلفة، صناعي - زراعي - تجاري - فندقي، والمطبقة المنهجية الجدارات المهنية، بالأتي:

- لسرعة إخطار طلاب النقل الذين لهم حق دخول الدور الثاني لهذا العام 2024 طبقا لما ورد من مديريات التربية والتعليم بجميع المحافظات لحين اعتماد النتيجة.

- البرنامج العلاجي الخاص بالدور الثاني اختياريا وليس إجباريا طبقا لنص لائحة التقييم والتحقق المعدلة 2022