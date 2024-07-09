محافظ أسيوط يوجه بتشكيل لجنة لإدراج مدرسة الفتح الإعدادية ضمن خطة الصيانة

جدة - نرمين السيد - اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط الجديد

أصدر اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، قرارا بتشكيل لجنة من هيئة الأبنية التعليمية والتربية والتعليم، لإعداد تقرير حول إدراج مدرسة الفتح الإعدادية ضمن خطة الصيانة في أسرع وقت ممكن، لا سيما وأنها تعمل بنظام فترتين صباحية ومسائية تحقيقا لمطالب الأهالي.





جاء ذلك على هامش تفقد اللواء دكتور هشام أبوالنصر، مدرستي الفتح الإعدادية بمركز الفتح ونبيل العزبي الابتدائية. وتفقد المحافظ، بعض الفصول الدراسية وحجرات الوسائل التعليمية وغرفة الحاسب الآلي والمكتبة وبعض الأقسام ودورات المياه بالمدرستين، ووجه بتعظيم الاستفادة من المخلفات الخشبية بالمدارس وإعادة تدوير المخلفات وتدريب الطلاب والمعلمين على المشاركة فى أعمال الصيانة والتطوير، خصوصا تأهيل طلاب التعليم الفنى لسوق العمل بالتنسيق مع قطاع التعليم الفني بالمديرية، وهو ما يبث روح الانتماء والأمل في مستقبل أفضل فضلاً عن تطوير منظومة الحاسب الآلى ورقمنة المكتبات لمواكبة التطوير التكنولوجى وتحفيز المعلمين والطلاب المتميزين وحثهم على مزيد من التميز والنبوغ وصقل مواهبهم المختلفة. كما التقى المحافظ، بعدد من المواطنين واستمع لشكواهم موجها مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة ورئيس مركز ومدينة الفتح بسرعة حل هذه الشكاوى وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. رافق المحافظ، خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبو عقيل السكرتير العام المساعد المحافظة، والمهندس مصطفى عبد الفتاح مدير منطقة الأبنية التعليمية بأسيوط، ومحمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط.

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