جولة مفاجئة لـ محافظ الدقهلية على المخابز.. وتوجيهات بسرعة حل المشكلات

جدة - نرمين السيد - طارق مرزوق ـ محافظ الدقهلية

أجرى طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الثلاء جولة مفاجئة على عدد من المخابز لمتابعة سير العمل، حيث استمع إلى آراء المواطنين، ووجه بسرعة حل مشكلاتهم.





وفي وقت سابق قام محافظ الدقهلية بجولة مفاجئة لمستشفي نبروة المركزي ومجلس مدينة نبروة، للتأكد من تقديم الخدمة الطبية للمرضي وانتظام العمل. وقرر المحافظ، إحالة مدير مستشفى نبروة المركزي للتحقيق لسوء حالة النظافة العامة بالمستشفى وعدم انتظام العمل بالنوبتجية الليلية وعدم صيانة كهرباء المستشفى والصرف الخاص، ووجود نقص في المستلزمات الطبية، وعدم توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية الخاصة بالنفايات الطبية الخطرة.

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