وفد أمني مصري في الدوحة غدا لتقريب وجهات النظر بين حماس وإسرائيل

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 9 يوليو 2024 03:31 مساءً - أكد مصدر مصري رفيع المستوى، اليوم الثلاثاء، استمرار مفاوضات الهدنة بالقاهرة، وسط نشاط مكثف للوفد الأمني المصري؛ لتقريب وجهات النظر بين الأطراف كافة.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"القاهرة الإخبارية"، أن الوفد الأمني المصري يتجه غدًا إلى الدوحة في مهمة لتقريب وجهات النظر بين حماس وإسرائيل للوصول إلى اتفاق الهدنة في أقرب وقت.

وكان وفد أمريكي برئاسة مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، وليام بيرنز، قد وصل إلى القاهرة، للقاء الوفد الأمني المصري في مستهل جولة جديدة لمفاوضات الهدنة بغزة.