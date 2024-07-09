سفارة جمهورية مصر العربية في سلوفينيا تحتفل بذكرى ثورة ٢٣ يوليو

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 9 يوليو 2024 03:31 مساءً - أقامت السفيرة نهلة الظواهري حفل استقبال بدار السكن المصري في سلوفينيا يوم ٣ يوليو الجاري، وذلك بمناسبة الذكري الثانية والسبعين لثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢، حيث شارك فيها عدد من كبار المسؤولين السلوفينيين، ومن بينهم رئيس بروتوكول الرئاسة السلوفينية الكسندر ستريل، ووكيلة وزارة الخارجية السلوفينية ماتيا نورتشيتش، ومستشارة رئيسة الجمهورية للشؤون السياسية ميريام موشجان، فضلاً عن مسئولي الغرف التجارية والصناعية السلوفينية، وبعض رموز الجالية المصرية المقيمة في سلوفينيا، وبمشاركة السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة في سلوفينيا.

وقد تضمنت الكلمة التي القتها السفيرة المصرية بهذه المناسبة الإشارة إلى أن الاحتفال بذكري الثورة المجيدة هذا العام يأتي في ظل منعطف دقيق وخطير في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدة أن سياسة مصر الخارجية تقوم بصفة دائمة على احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وأشارت إلى جهود الدولة المصرية الدؤوبة والمستديمة للعمل على احتواء الموقف المتأزم في منطقة الشرق الأوسط، وتخفيف معاناة السكان المدنيين في قطاع غزة، منوهة إلى أن هذه الجهود حظيت بإشادة دولية واسعة.

كما تناولت سفيرة مصر في سلوفينيا التطور الكبير الذي شهدته العلاقات الثنائية المصرية السلوفينية على مدار السنوات السابقة، وهي علاقات صداقة راسخة لأكثر من ثلاثين عاماً، مشيرة إلى أنها تكتسب مزيد من الزخم يوماً بعد يوم، ومؤكدة على أنها تقوم على التعاون المثمر في المجالات ذات الاهتمام المشترك والاحترام المتبادل واحترام القانون الدولي، وأنه في هذا الإطار ترحب مصر بالقرار الذي اتخذته سلوفينيا مؤخراً بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، والذي يعد خطوة هامة لدعم الجهود الدولية الرامية لحل الدولتين.