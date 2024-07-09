لضبطهم خلال ساعات.. أهالي بدر: نشكر الداخلية على ضبط مرتكبي واقعة السرقة (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 9 يوليو 2024 03:32 مساءً - قدم سكان زهراء العاصمة بمدينة بدر الشكر لوزارة الداخلية على سرعة تحديد وضبط المتهمين في واقعة سرقة كابلات كهربائية من عقار تحت الإنشاء بالمنطقة، في أقل من 24 ساعة، ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية الفيديو المتداول لواقعة السرقة، وصور المتهمين بعد القبض عليهم.

كانت وزارة الداخلية قد أعلنت صباح اليوم، تمكن فريق البحث الجنائي، من ضباط قطاع الأمن العام مديريتي أمن القاهرة والشرقية، المكلفين بضبط المتهمين تنفيذاً لتوجيهات محمود توفيق وزير الداخلية ، من ضبطهم، وتبين تكوينهم تشكيل عصابي يضم 9 أشخاص "لهم معلومات جنائية" ، مقيمين بنطاق مديريتى أمن "القاهرة ، الشرقية" ، تخصص نشاطهم الإجرامى فى سرقة الأسلاك الكهربائية ومستلزمات السباكة ومواتير المياة من العقارات تحت الإنشاء وضُبط بحوزتهم ( 3 سيارات " يتم إستخدامهم فى إرتكاب وقائع السرقات" بالإضافة إلى السيارة والبندقية الخرطوش المستخدمان فى إرتكاب الواقعة " - عدد من الطلقات - أسلحة بيضاء - كمية من المسروقات "متحصلات وقائع أخرى"- مبالغ مالية متحصلة من وقائع السرقة) .

كان بلاغاً قد ورد لغرفة النجدة بالقاهرة فجر أمس بمحاولة بعض الأشخاص سرقة عقار تحت الإنشاء بزهراء العاصمة بدائرة قسم شرطة بدر وإطلاق أحدهم أعيرة نارية من سلاح نارى لترويع المواطنين ليتمكنوا من الهرب مستخدمين سيارة إلنترا بيضاء.