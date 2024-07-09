الداخلية تنظم بطولة الجمهورية «لالتقاط الأوتاد الحلقة السادسة» (فيديو)

جدة - نرمين السيد - نظمت وزارة الداخلية بالتنسيق مع الاتحاد المصرى للفروسية، مسابقة (بطولة الجمهورية لالتقاط الأوتاد الحلقة السادسة) بوادي الفروسية للشرطة على ضفاف بحيرة عين الحياة بالقاهرة والذي يُعد صرحاً رياضياً يدعم الريادة المصرية في رياضة الفروسية.





ويُعد تنظيم البطولة على ملاعب وادي الفروسية للشرطة، انعكاساً لما توليه وزارة الداخلية من اهتمام بالغ في مجال رياضة الفروسية وتوفير كافة السُبل التي تساعد على توفير أجواء تنافسية ذات مقاييس عالمية، بالإضافة إلى تزويد وادي الفروسية بأحدث الوسائل وفندق مجهز لإقامة اللاعبين وسيارات إسعاف بتجهيزاتها من الأطقم الطبية المختلفة وسيارات كهربائية لتنقل الجماهير وأماكن إنتظار السيارات وتوفير إسطبلات ذات مواصفات قياسية بسعة كبيرة لإيواء الخيول وتوفير خدمات بيطرية متطورة ملائمة لها، وتجهيز منظومة متطورة من إضاءة الملاعب ليستقبل المنافسات ليلاً.

وفي ختام الفعاليات تم توزيع الجوائز على المراكز الأولى وسط أجواء احتفالية وطنية بحضور أعضاء الاتحاد المصري للفروسية.

ومن جانبهم أشاد المشاركون بالمستوى الراقي لوادي الفروسية وتجهيزه وفقاً للمواصفات القياسية العالمية وتزويد الملاعب بأحدث الوسائل المعتمدة دولياً بما يؤهلها لاستقبال كافة المنافسات المحلية والدولية في رياضة الفروسية.