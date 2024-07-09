جدة - نرمين السيد - أكد مصدر رفيع المستوى، أن مصر أكدت مواقفها الثابتة حول ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، بحسب ما ذكرت قناة "إكسترا نيوز" في خبر عاجل.





وأكد المصدر، أن هناك اتفاق حول الكثير من النقاط، واستئناف المفاوضات غدا بالدوحة والقاهرة بعد غد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصدر: مصر أكدت مواقفها الثابتة حول ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.