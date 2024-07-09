إنهاء إجراءات تأسيس التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في الاجتماع الثاني للجمعية العامة

واعتمدت الجمعية العامة: - النظام الأساسي، اللوائح الداخلية وخارطة طريق استراتيجية عمل التحالف الوطني ٢٠٢٤ - ٢٠٣٠. لتنطلق أنشطة التحالف الوطني بعد انهاء اجراءات التأسيس بشكلها الجديد لخدمة المواطنين في كل أنحاء الجمهورية الف الوطنى.

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 9 يوليو 2024 04:29 مساءً - انعقد الاجتماع الثاني للجمعية العامة للتحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي لإنهاء إجراءات تأسيس التحالف اليوم بمقر التحالف في القاهرة الجديدة، بحضور المؤسسات والجهات أعضاء التحالف الوطني. وترأس الاجتماع رئيس مجلس الأمناء المهندس خالد عبد العزيز.

محمد يوسف

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