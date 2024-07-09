مدبولي: كل وزير لديه مستهدفات واضحة لتنفيذ رؤية 2030

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 9 يوليو 2024 04:29 مساءً - قال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه تم تكليف الوزراء في أول اجتماع للحكومة بالعديد من الملفات، مؤكداً على عمل الحكومة كفريق واحد.

وتوجه مدبولي خلال أول مؤتمر صحفي لمجلس الوزراء بعد تشكيله الجديد، بالشكر للوزراء السابقين لما بذلوه من جهد كبير.