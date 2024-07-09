مدبولي: تم إنشاء المجموعات الوزارية بهدف التنسيق بين جميع الجهات

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 9 يوليو 2024 04:29 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه تم إنشاء المجموعات الوزارية بهدف التنسيق بين جميع الجهات، مؤكداً التنسيق بين جميع الوزارات في جميع الملفات.

وتوجه رئيس مجلس الوزراء خلال مؤتمر صحفي عقب أول اجتماع لمجلس الوزراء في تشكيلته الجديدة بالشكر للوزراء السابقين لما بذلوه من جهد كبير. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي على عمل الحكومة دائماً كفريق واحد. وبدء منذ قليل أول مؤتمر صحفي عقب أول اجتماع لمجلس الوزراء في تشكيلته الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.