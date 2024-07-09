نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الإنتاج الحربي" تنظم ندوتين توعويتين للعاملين بالشركات والوحدات التابعة حول "الشعور بالمسؤولية وعلاقته بالقدرة على حل المشكلات" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرّح المستشـار الإعلامـي لوزيـر الدولـة للإنتـاج الحربـي والمتحدث الرسمـي للوزارة محمد عيد بكر أنه في ضوء توجيهات المهندس/ محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بتنظيم الندوات التوعوية للعاملين والعاملات بمختلف الشركات والوحدات التابعة؛ نظمت الإدارة العامة لشئون المرأة ووحدة تكافؤ الفرص بوزارة الإنتاج الحربي عدد (2) ندوة توعوية بعنوان "تنمية الشعور بالمسؤولية وعلاقته بالقدرة على حل المشكلات"، جاء ذلك بمنشآت قطاع التدريب التابع للوزارة بمنطقتيّ السلام وحلوان.

أشار المتحدث الرسمي باسم الوزارة إلى أنه حضر الندوتين عدد من العاملين والعاملات الممثلين لمختلف الشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، مشيرًا إلى أنه حاضر بالندوتين الدكتورة/ حنان مصطفى - المدربة المعتمدة دوليًا بمجال الصحة النفسية ونائب رئيس مجلس إدارة فريق الدعم النفسي للمشروعات والتدريب بمركز إتقان، والتي تحدثت عن معنى المسؤولية ومظاهرها وأنواعها وعلاقة التحلي بها بالقدرة على حل المشكلات، لافتةً إلى أن المسؤولية هي شعور أخلاقي يجعل الإنسان يتحمل نتائج أفعاله، كما تحدثت عن وجود العديد من مظاهر المسؤولية في تصرفات الفرد فعلى سبيل المثال تظهر مسؤولية الفرد الاجتماعية في رعايته لوالديه وأبنائه ورعاية الفئات الأكثر احتياجًا للدعم في مجتمعه مثل الفقراء والأيتام وكبار السن، بينما تتجلى مسؤوليته المهنية في التزامه بمهام وظيفته وتفانيه في عمله وإخلاصه في إنجاز أهداف المؤسسة التي يعمل بها والحفاظ على مواردها، ومن مظاهر تحمّل المسؤولية احترام الفرد للقوانين والمحافظة على النظام الاجتماعي، مشيرةً إلى أن التزام أفراد المجتمع بمسؤولياتهم له العديد من الآثار المحمودة سواء على الفرد أو المجتمع حيث تعزز شعور الفرد بتقدير ذاته وكسب ثقة واحترام الآخرين وتساهم في الارتقاء بالمجتمعات وحل المشكلات التي تواجه أفراده.

من جانبها أشارت السيدة أمل عبد الخالق مدير عام الإدارة العامة لشئون المرأة ورئيس وحدة تكافؤ الفرص بوزارة الإنتاج الحربي إلى أن تنظيم الندوتين يأتي من منطلق حرص الوزارة لتنظيم ندوات توعوية تثقيفية للعاملين بالإنتاج الحربي في مختلف مجالات المعرفة (اجتماعية -صحية - دينية) تنفيذًا لتوجيهات السيد وزير الدولة للإنتاج الحربي بتنمية قدرات العاملين فكريًا ونشر الوعي الثقافي لهم، لافتةً إلى أنه تم خلال الندوتين تلقي استفسارات العاملين والعاملات المشاركين بالندوتين وتم الرد عليها.